Польская полиция назвала возможную причину ДТП с украинскими туристами

Аварию автобуса с украинцами Познань-Коломыя, который столкнулся с легковушкой возле Варшавы в Польше, могло повлечь несоблюдение скоростного режима, сообщает ТСН.

Такую версию выдвинули местные полицейские, однако они пока что не уточняют, который из водителей превысил скорость - автобуса или легкового автомобиля. Правоохранители пытаются реконструировать события трагического вечера понедельника, 10 февраля. "Опель Вектра" выехал на шоссе с боковой дороги. Сейчас преждевременно говорить, кто из водителей нарушил правила и виноват в ДТП", - отметил полицейский.

Автобус с украинскими туристами двигался из Варшавы в направлении города Люблин. От польской столицы автобус отъехал недалеко - трагедия произошла на 34 км, вблизи городка Воля-Дуцка. Это очень маленький городок с двумя полосами в оба направления движения и с ограничением скорости 50 км/ч.

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На трассе, где произошла авария, движение было перекрыто на несколько часов, из-за чего образовалась огромная пробка. Столкновение было настолько страшной силы, что оба транспортных средства вынесло с дороги, после чего они перевернулись. Водители - украинец и поляк - погибли на месте. Напарник водителя автобуса, который в момент столкновения отдыхал, сейчас находится в варшавской больнице с травмами средней тяжести. Его показания являются очень ценными для полиции, однако состояние его здоровья пока что не позволяет провести допрос.

Отметим, что из 11 пострадавших в больницах Варшавы остается семь человек. У них многочисленные ушибы, синяки и порезы от раздавленного стекла.