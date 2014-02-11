Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 2 человека погибли, 11 ранены

Автобус с украинскими регистрационными знаками столкнулся в районе населенного пункта Воля-Дуцка с легковым автомобилем, который следовал во встречном направлении. Погибли оба водителя, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеНа Тернопольщине автобус сгорел дотла во время рейса"Два человека погибли, около 11 ранены, трое из них - в тяжелом состоянии. Все раненые доставлены в больницу. Это украинцы, пассажиры автобуса", - сообщила изданию Gazeta.pl представительница полиции в Отвоцке Каролина Пардей.

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