Украина и Индия разработают зенитно-ракетный комплекс

Украина и Индия совместно разработают зенитно-ракетный артиллерийский комплекс. Это предусмотрено контрактом, который был подписан представителями украинского предприятия «Спецтехноекспорт» и государственной корпорации Индии «Larsen&Toubro ltd». Соглашение подписано в рамках выполнения тендера на поставку 138 ЗРК для Министерства обороны Индии.

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Украина поставит одну боевую и одну командную машины — сообщил заместитель Генерального директора ГК «Укроборонпром» Максим Глущенко после завершения переговоров.

Командную машину изготовит Харьковский автомобильный завод, боевую – ГП «ГосККБ «Луч», пушку – ГП «Артвооружение», входящие в состав концерна. В случае успешных испытаний техника будет поставляться Минобороны Индии.