Суд удалился принимать решение по жалобе Тимошенко

Коминтерновский районный суд Харькова удалился в совещательную комнату для принятия решения по жалобе экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на отказ ей в смягчении режима содержания.

Как передает корреспондент УНИАН, около 14.10 судья Антонина Юрьева, заслушав мнение сторон, исследовав материалы дела и проведя прения, удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Во время обсуждения адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк подчеркнул, что все законодательные основания для принятия решения об облегчении режима по делу экс-премьера соблюдены и предусмотренных законом ограничений, которые могли бы быть основанием для отказа, нет.

Плахотнюк выразил убеждение, что основания, по которым Тимошенко отказали в переведении на участок социальной реабилитации, “надуманные и искусственные”.

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Он отметил, что администрация Качановской колонии безосновательно пыталась привлечь Тимошенко к работам в качестве швеи. Адвокат добавил, что закон не обязывает осужденных работать и, в случае привлечения Тимошенко к работам администрация должна обеспечить ее работой, которая отвечает образованию и способностям экс-премьера.

Плахотнюк подчеркнул, что осужденная работает председателем ВО “Батькивщина”, и она готова перечислять часть своей заработной платы для покрытия расходов на содержание.

Адвокат также обратил внимание на то, что администрация колонии не изучила вопрос о состоянии здоровья Тимошенко и не учла, что она не работает по состоянию здоровья.

Защитник отметил, что все взыскания, которые налагались на Тимошенко, погашены. Поэтому они будут учитываться как характеризующий фактор для вынесения решения.

“Все взыскания надуманные и не характеризуют Тимошенко как злостного нарушителя условий содержания”, - сказал Плахотнюк.

Он также добавил, что вопрос погашения гражданского иска, предъявленного Тимошенко, тоже не может быть основанием для отказа.

“Решение комиссии в обязательном порядке должно быть отменено”, - сказал адвокат.

По его мнению, администрация Качановской колонии имеет возможность создать участок социальной реабилитации в ЦКБ “Укрзализныци”, где проходит лечение Тимошенко.

В свою очередь, начальник Качановской колонии Игорь Колпащиков, выступая в суде, отметил, что во время пребывания в исправительном заведении Тимошенко не работала и не соблюдала режима. По его мнению, она “не встает на путь исправления... и положительно мы ее не можем охарактеризовать”.

Колпащиков также выразил убеждение, что в учреждении отбывания наказания все лица обязаны работать, и это не нарушает их конституционные права.

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Начальник колонии отметил, что суд, учитывая все обстоятельства, должен отказать в удовлетворении жалобы Тимошенко.

Со своей стороны, прокурор Олег Гончаренко отметил, что отказ Тимошенко облегчить режим "как лицу, которое не становится на путь исправления, является четким и понятным".

По его мнению, решение комиссии об отказе “является законным и обоснованным”.

Прокурор также обратил внимание на то, что перевод осужденного на участок социальной реабилитации является правом, а не обязанностью администрации исправительного заведения.

Прокурор отметил, что считает, что суд должен отказать в удовлетворении жалобы.

Судья Юрьева, удаляясь в совещательную комнату, сказала, что решение будет объявлено через три часа.