Адвокат Тимошенко утверждает, что она не встречалась с Клюевым
Информация СМИ о встрече экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым, которая якобы имела место, не соответствует действительности
Об этом корреспонденту УНИАН заявил адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.
“Мне об этом ничего неизвестно, защите об этом ничего неизвестно, Колпащикову (начальнику Качановской исправительной колонии - УНИАН) об этом ничего неизвестно. Если бы они встречались, там столько охраны, то есть даже простые люди, которые там были, уже бы дали какую-то информацию. Ничего неизвестно. Не может это пройти незамеченным для всех. По мнению защиты, это не соответствует действительности”, - сказал он.
Справка УНИАН. Сегодня, 11 февраля, газета «КоммерсантЪ-Украина» со ссылкой на источник в руководстве одной из оппозиционных фракций написала, что на прошлой неделе в Харькове состоялась встреча Клюева с Тимошенко. Как утверждает источник, предметом переговоров стал поиск совместного выхода из нынешней ситуации и объединения усилий Партии регионов и "Батькивщины" в Верховной Раде.