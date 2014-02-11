Адвокат Тимошенко утверждает, что она не встречалась с Клюевым

15:12, 11 февраля 2014
Политика
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Информация СМИ о встрече экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым, которая якобы имела место, не соответствует действительности

Александр Плахотнюк отрицает, что Тимошенко виделась с Клюевым

Об этом корреспонденту УНИАН заявил адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.

“Мне об этом ничего неизвестно, защите об этом ничего неизвестно, Колпащикову (начальнику Качановской исправительной колонии - УНИАН) об этом ничего неизвестно. Если бы они встречались, там столько охраны, то есть даже простые люди, которые там были, уже бы дали какую-то информацию. Ничего неизвестно. Не может это пройти незамеченным для всех. По мнению защиты, это не соответствует действительности”, - сказал он.

Справка УНИАН. Сегодня, 11 февраля, газета «КоммерсантЪ-Украина» со ссылкой на источник в руководстве одной из оппозиционных фракций написала, что на прошлой неделе в Харькове состоялась встреча Клюева с Тимошенко. Как утверждает источник, предметом переговоров стал поиск совместного выхода из нынешней ситуации и объединения усилий Партии регионов и "Батькивщины" в Верховной Раде.

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