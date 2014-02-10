КГГА не просила разгонять Майдан в ночь на 30 ноября - депутат

Об этом идет речь в ответе заместителя председателя КГГА Виктора Коржа на депутатский запрос народного депутата Юрия Деревянко, фотокопию которого депутат разместил на своей странице в Facebook.

“Сообщаем, что исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) и ее должностные лица, представители коммунальных предприятий не обращались к правоохранительным органам относительно принятия мер по расчистке территории Майдана Незалежности и ул. Крещатик в период с 29 по 30 ноября от граждан, которые находились там и принимали участие в митингах и демонстрациях”, - говорится в ответе.

Читайте такжеАзаров уверил, что они с Януковичем не знали об операции по разгону ЕвромайданаДепутат обращает внимание, что, несмотря на это сообщение от КГГА, МВД на своем сайте сообщает, что прибыли на Майдан Незалежности по обращению Управления благоустройства КГГА.

Депутат разместил рядом с копией ответа от КГГА сообщение, размещенное на сайте Министерства внутренних дел за 30 ноября прошлого года, в котором говорится: "На Майдан Незалежности правоохранители прибыли по обращению Управления благоустройства КГГА. Активные действия представители Беркута начали после того, как митингующие стали оказывать сопротивление милиционерам, бросать в них мусором, стаканами, бутылками с водой и подожженными палками".