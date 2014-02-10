Депутаты внесли свои предложения по изменению Конституции - Кошулинский

Народные депутаты сформировали предложения об изменениях в Конституцию, но дата внеочередного заседания парламента еще не определена.

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о подаче депутатами соответствующих предложений и возможности проведения внеочередного заседания ВР в ближайшие дни.

“Мы надеемся на это, если сейчас будет согласован текст, а текст имеется законопроекта № 4180 с теми поправками, замечаниями, которые когда-то уже давала Венецианская комиссия”, - сказал Кошулинский и добавил, что предложения скомпонованы в сравнительную таблицу.

По его словам, Партия регионов свои предложения не предоставляла и будет “смотреть на общие вещи”, а также неизвестно, “насколько она будет хотеть это голосовать”.

«В действительности законопроект имеется. Он готов, его можно голосовать в первом чтении и потом уже отсылать в Конституционный Суд”, - сказал Кошулинский.

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Относительно дня проведения внеочередного заседания ВР он отметил, что это зависит, в частности от “позиции партнеров”.

«Свобода», «Батькивщина», «УДАР» практически консолидировали свою позицию. Частично у «УДАРа» есть иные моменты», - сказал Кошулинский и добавил, что «оппозиция подала свою таблицу».

В то же время, на вопрос о позиции КПУ он ответил, что коммунисты “давали свое виденье вообще конституционной реформы”, которые в таблицу не входят.

Относительно даты проведение внеочередного заседания ВР Кошулинский выразил мнение, что это точно будет не вторник, 11 февраля, из-за необходимости определенных формальных шагов для созыва заседания. “Было бы эффективнее всего и лучше всего учитывая ожидания общества, чтобы можно было эти вопросы решить собственно на этой неделе”, - сказал вице-спикер.

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В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник сообщил, что Партия регионов свои предложения не подавала и с предложениями оппозиции он еще не знаком.

“Пусть они дадут (свои предложения - УНИАН), опубликуют, я готов работать”, - сказал Олейник.

Он считает, что нет смысла собирать внеочередную сессию ВР, если соответствующий документ не готов. “Опять для того, чтобы объявить перерыв утром на вечер?”, - спросил депутат. По словам Олейника, “если он (документ) будет завизирован всеми, потому что это есть шанс на 300 голосов, тогда стоит немедленно собирать сессию”.

Также Олейник напомнил, что для проведения внеочередного заседания парламента необходимо 150 голосов депутатов.

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Как сообщал УНИАН, 6 февраля председатель ВР Владимир Рыбак заявил, что на следующей неделе (10-16 февраля) может состояться внеочередное заседание ВР, если будет подготовлен согласованный законопроект изменений в Конституцию.

На внесении изменений в Конституцию настаивали оппозиционные фракции, в частности предлагали, чтобы парламент принял конституционный акт о возвращении к Основному Закону в редакции 2004 года.

7 февраля пресс-служба аппарата Верховной Рады сообщила, что фракции, кроме фракции Партии регионов, до 9 февраля будут подавать свои предложения о внесении изменений в Конституцию. В соответствии с договоренностями руководителей фракций по поручению Рыбака 7 февраля состоялось совещание по проработке предложений об изменениях в Конституцию. По его результатам был согласован график проработки предложений, а также подача фракциями предложений до 9 февраля, которые будут сведены в сравнительную таблицу. Очередное совещание уполномоченных представителей депутатских фракций, которое рассмотрит эти предложения, должно состояться 10 февраля. В то же время в сообщении сказано, что представитель фракции Партии регионов Михаил Чечетов отметил, что его фракция не будет вносить свой вариант изменений. Он добавил, что они готовы рассмотреть согласованные предложения, внесенные другими фракциями.