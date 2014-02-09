В Киеве возле Лукьяновского СИЗО собралось несколько десятков радикально настроенных молодых людей - милиция

20:28, 09 февраля 2014
Политика
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В Киеве сегодня вечером возле Лукьяновского СИЗО собралось несколько десятков радикально настроенных молодых людей. 

Лукьяновское СИЗО

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции. 

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