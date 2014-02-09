Самооборона Майдана - внепартийная структура – Парубий

Об этом заявил комендант Майдана, народный депутат Андрей Парубий, сообщает пресс - служба ВО «Батькивщина».

Читайте такжеВ структуре Самообороны Майдана уже действуют 39 сотен – Парубий «Самооборона Майдана является внепартийной структурой, деятельность которой координируются Штабом национального сопротивления. Она возникла еще 30 ноября 2013 как инициатива самого Майдана, а не отдельных политических партий. С самого начала я координировал ее деятельность», - подчеркнул политик.

При этом он акцентировал , что ”мы не допустим попытки приватизировать отряды самообороны и подчинить ее деятельность ни ”УДАРу”, ни другим политическим партиям”.

Читайте такжеПарубий заявляет, что обстановка на Грушевского напряженнаяРанее Штаб национального сопротивления поручил формирование структур Самообороны в регионах руководителю этого направления Парубию.Одновременно, в субботу, 8 февраля, в СМИ было распространено сообщение со ссылкой на пресс -службу партии ”УДАР”, где указывались телефоны партийных офисов как телефоны координаторов региональных отрядов самообороны.

Аналогичное заявление сделал на сегодняшнем Народном вече лидер партии ”УДАР” Виталий Кличко.