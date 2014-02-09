Самооборона Майдана - внепартийная структура – Парубий

18:53, 09 февраля 2014
Политика
1

Самооборона Майдана является внепартийной структурой , деятельность которой координируется Штабом национального сопротивления.

Андрей Парубий

Об этом заявил комендант Майдана, народный депутат Андрей Парубий, сообщает пресс - служба ВО «Батькивщина».

Читайте такжеВ структуре Самообороны Майдана уже действуют 39 сотен – Парубий «Самооборона Майдана является внепартийной структурой, деятельность которой координируются Штабом национального сопротивления. Она возникла еще 30 ноября 2013 как инициатива самого Майдана, а не отдельных политических партий. С самого начала я координировал ее деятельность», - подчеркнул политик.

При этом он акцентировал , что ”мы не допустим попытки приватизировать отряды самообороны и подчинить ее деятельность ни ”УДАРу”, ни другим политическим партиям”.

Читайте такжеПарубий заявляет, что обстановка на Грушевского напряженнаяРанее Штаб национального сопротивления поручил формирование структур Самообороны в регионах руководителю этого направления Парубию.Одновременно, в субботу, 8 февраля, в СМИ было распространено сообщение со ссылкой на пресс -службу партии ”УДАР”, где указывались телефоны партийных офисов как телефоны координаторов региональных отрядов самообороны.

Аналогичное заявление сделал на сегодняшнем Народном вече лидер партии ”УДАР” Виталий Кличко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter