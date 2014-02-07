В Харькове сгорел гараж c гуманитарной помощью для Майдана

Как пишет "Сегодня", в тушении огня принимали участие два пожарно-спасательных подразделения. На момент их прибытия входные двери горящего гаража были закрыты. Вплотную с разных сторон были расположены еще два гаража. Открыв их, спасатели обнаружили в них два автомобиля ГАЗ-31 с газобаллонным оборудованием. Чтобы предотвратить взрыв, их немедленно отбуксировали на безопасное расстояние.

По словам спасателей, горели мусор и старые домашние вещи, автомобиля в пылающем гараже не было. Площадь пожара составила 10 кв. м. Пострадавших нет. Соседние гаражи не пострадали.

Как написал на своей страничке в Facebook харьковский активист Евромайдана Андрей Ильгов: «Только что сожгли мой гараж, где находилась гуманитарная помощь для Киева. Сгорело все, что могло сгореть».

Также на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа милиции. В ЦОС облуправления МВД сообщили, что по предварительным выводам ГСЧС, вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Сотрудники Фрунзенского райотдела проводят проверку, устанавливают свидетелей происшествия, а также перечень поврежденного огнем имущества и сумму материального ущерба, причиненного владельцу гаража.