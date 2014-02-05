Ефремов: Я не думаю, что у Януковича есть желание назначать выборы

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать из его слов, сказанных на брифинге в парламенте.

Ефремов подчеркнул, что если парламент не будет работать в нормальном режиме, то тогда необходимо будет проводить досрочные выборы народных депутатов.

Читайте такжеЛех Валенса считает что Украине нужны досрочные выборы На уточняющий вопрос журналистов, на какой правовой основе можно проводить такие выборы,Ефремов ответил: «Вы вспомните выборы, которые Ющенко объявил в 2008 году (досрочные выборы в ВР состоялись в 2007 году — УНИАН). Их же никто не обжаловал. Механизм существует и он наработан».

Лидер фракции ПР подчеркнул, что «у Президента Украины есть полные полномочия для того, чтобы в такой ситуации принять соответствующее решение».

В то же время он добавил: «Но я не думаю, что у Президента есть желание ввергать страну в выборы».

Читайте такжеПредставитель Украины в Венецианской Комиссии поддержал досрочные выборы ВРКак сообщал УНИАН, на проведении досрочных парламентских выборов настаивает оппозиция.

Справка УНИАН. 30 сентября 2007 года по указу Президента Украины Виктора Ющенко, в связи с тем, что свыше 150 народных депутатов сложили свои полномочия, в Украине состоялись досрочные парламентские выборы.