Киевский горсовет принял бюджет города

Депутаты голосовали путем поднятия рук, так как в здании Печерской РГА, где проводилось заседание из-за блокирования здания Киевской городской госадминистрации (КГГА), не оборудована специальная система для подсчета голосов.

Читайте такжеПоступления налогов в бюджет в январе остались на уровне 2013 годаВо время заседания около 500 человек пикетировали здание Печерской РГА. Акция прошла мирно и не помешала городским депутатам быстро принять бюджет. Более того, на заседании присутствовал народный депутат от оппозиционной фракции ВО «Свобода» Андрей Ильенко, несмотря на то, что ранее он и его однопартийцы объявляли Киевсовет нелегитимным. Ильенко заявил о том, что «двери КГГА для депутатов открыты». Напомним, это здание было заблокировано протестующими вноябре прошлого года и до сих пор остается под их контролем.