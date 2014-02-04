Украина сейчас напоминает Польшу 80-ых годов - Сикорский

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире польского публичного телевидения TVP.

Министр отметил, что президент Украины Виктор Янукович в рамках компромиссного варианта разрешения кризиса предложил представителям оппозиции войти в состав нового правительства.

"Это польский сценарий: ваш президент, наше правительство", - сказал он.

Сикорский отметил, что обсуждал ситуацию в Украине с лидерами украинской оппозиции в прошлые выходные в Мюнхене и сказал, что они готовы войти в новое правительство в случае возвращения в действие Конституции 2004 года.

"Они говорят так: вход в правительство в условиях измененной Конституции, которая всю власть предоставляет президенту, является ловушкой. При возвращении к Конституции, в условиях которой президент Янукович был избран и которая предусматривает парламентско-президентскую модель, то на этих условиях они готовы к тому, чтобы взять ответственность за страну", - сказал Сикорский.

Польский министр отметил, что разрешение политического кризиса в Украине больше всего сейчас зависит от действующего украинского президента, который, по его словам, и дальше имеет наибольшее влияние на то, что происходит в стране.

"Он находится под мощным влиянием событий и внешних факторов, но пока считаем, что он является важнейшим лицом в этом кризисе. От него больше всего зависит", - сказал польский министр.

Сикорский назвал сложным достижение компромисса в Украине из-за "полной нехватки доверия" между политиками, но призвал оценить определенные уступки Януковича, среди которых назвал аннулирование антидемократических законов 16 января и подписание закона об амнистии.

"Считаю и советую украинцам, чтобы пошли дорогой 1989 года (когда польские власти и оппозиция сели за стол переговоров и договорились о компромиссе - УНИАН), а не 1981 года, когда тоже были "горячие головы", которые не представляли себе, что власть имеет в запасе введение чрезвычайного положения (власть это сделала для подавления акций протеста - УНИАН)", - сказал он.

Сикорский также заметил, что международные посредники могут выполнить роль своеобразного "нотариуса", который бы зафиксировал достигнутые между ними договоренности, которые позволят выйти из кризиса и следить за тем, чтобы они выполнялись.

Как сообщал УНИАН, глава польского МИД заявил, что Польша видит больше плохих, чем хороших сценариев развития ситуации в Украине, но считает возможным достижение компромисса в ближайшие несколько недель.

Польша начала рыночные и демократические реформы после того, как власть и оппозиция в 1989 году на "круглом столе" договорились о политическом компромиссе, в рамках которого в стране состоялись первые частично свободные выборы в парламент и представитель оппозиции возглавил правительство.

Польша, которая подписала Соглашение об ассоциации с ЕС в конце 1991 года, присоединилась к европейскому сообществу в 2004 году.