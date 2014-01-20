Ответственность за насилие в Киеве лежит на власти Украины - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возложил ответственность за насилие в Киеве этой ночью на власть Украины, которая, по его словам, имеет все рычаги влияния на ситуацию.
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Сикорский заявил перед началом заседания Совета ЕС, в котором принимают участие 28 глав дипломатий стран-членов Евросоюза.
"Надеюсь на осуждение законов, принятых украинским парламентом в четверг, которые ограничивают гражданские свободы в Украине и отодвигают Украину с пути интеграции с Европейским Союзом и противоречат букве и духу Соглашения об ассоциации Украины и ЕС", - подчеркнул Сикорский.
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"Нас также беспокоят события, имеющие в настоящее время место в Киеве. Обращаемся к обеим сторонам, чтобы было спокойствие, но очевидно, что ответственность за развитие событий лежит на власти, потому что именно она имеет наиболее сильные инструменты влияния на развитие событий", - прибавил польский министр.