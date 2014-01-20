Ответственность за насилие в Киеве лежит на власти Украины - Сикорский

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Сикорский заявил перед началом заседания Совета ЕС, в котором принимают участие 28 глав дипломатий стран-членов Евросоюза.

"Надеюсь на осуждение законов, принятых украинским парламентом в четверг, которые ограничивают гражданские свободы в Украине и отодвигают Украину с пути интеграции с Европейским Союзом и противоречат букве и духу Соглашения об ассоциации Украины и ЕС", - подчеркнул Сикорский.

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"Нас также беспокоят события, имеющие в настоящее время место в Киеве. Обращаемся к обеим сторонам, чтобы было спокойствие, но очевидно, что ответственность за развитие событий лежит на власти, потому что именно она имеет наиболее сильные инструменты влияния на развитие событий", - прибавил польский министр.