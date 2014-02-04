Клинтона восхищает выдержка украинцев
05:02, 04 февраля 2014Политика
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Бывший президент США Билл Клинтон восхищается выдержкой украинцев, которые требуют реальной демократии в стране.
Билл Клинтон выразил поддержку украинскому народу / REUTERS
На своей странице в Twitter он выразил поддержку украинскому народу.
"Настоятельно призываю к диалогу и мирному урегулированию для создания сильной и единой Украины. Они могут это!" - заявил Клинтон.
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