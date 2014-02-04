Правительство Украины держит заложников - Брок

Об этом он заявил в Европарламенте во время пресс-конференции по результатам визита Специальной делегации Европарламента в Украину, которую он возглавлял, пишет Украинская правда.

"В законе об амнистии существуют условия, что люди будут освобождены из-под ареста только после того, как митингующие покинут админздания. Таким образом, можно сказать, что правительство Украины держит заложников", - сказал Брок, комментируя закон об амнистии, принятый пропрезидентским большинством в парламенте.

Он призвал имплементировать закон об амнистии без всяких условий.

Европарламентарий также заявил, что в Украине не уважаются фундаментальные демократические принципы и гражданские свободы.

"Ситуация с правами человека в Украине является недопустимой. Людей бросают в тюрьмы, их бьют, пытают, многие активисты исчезли", - добавил он, цитирует политика пресс-служба "Батькивщины".

В связи с этим Брок заявил, что те, кто виновен в насилии, не должны получать визы, а по их банковским счетам нужно провести расследование.

Он еще раз сообщил, что уже на этой неделе Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон продолжит переговоры в Украине для мирного разрешения политического кризиса, а при необходимости делегация Европарламента может еще раз прибыть в Киев.