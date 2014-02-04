Правительство Украины держит заложников - Брок
Председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок заявил, что выдвижение требований командой президента Виктора Януковича для освобождения задержанных активистов Евромайдана недопустимо и противоречит демократическим принципам.
Об этом он заявил в Европарламенте во время пресс-конференции по результатам визита Специальной делегации Европарламента в Украину, которую он возглавлял, пишет Украинская правда.
"В законе об амнистии существуют условия, что люди будут освобождены из-под ареста только после того, как митингующие покинут админздания. Таким образом, можно сказать, что правительство Украины держит заложников", - сказал Брок, комментируя закон об амнистии, принятый пропрезидентским большинством в парламенте.
Он призвал имплементировать закон об амнистии без всяких условий.
Европарламентарий также заявил, что в Украине не уважаются фундаментальные демократические принципы и гражданские свободы.
"Ситуация с правами человека в Украине является недопустимой. Людей бросают в тюрьмы, их бьют, пытают, многие активисты исчезли", - добавил он, цитирует политика пресс-служба "Батькивщины".
В связи с этим Брок заявил, что те, кто виновен в насилии, не должны получать визы, а по их банковским счетам нужно провести расследование.
Он еще раз сообщил, что уже на этой неделе Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон продолжит переговоры в Украине для мирного разрешения политического кризиса, а при необходимости делегация Европарламента может еще раз прибыть в Киев.