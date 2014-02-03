Народная рада Троещины запретила ПР и КПУ

На заседании Рада запретила деятельность Партии регионов и КПУ на территории района, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

Председатель Киевской "Свободы", народный депутат Украины Андрей Ильенко отметил: "На первом заседании мы рассмотрели и утвердили два решения. Первое - о запрете существования на территории Деснянского района преступных организаций - Партии регионов и Коммунистической партии. Второе - о формировании отрядов самообороны Деснянского района, которые будут противостоять "титушкам" и бандитам в погонах".

В понедельник возле Деснянской райгосадминистрации состоялась акция "Деснянский Майдан", в которой приняло участие более 500 человек, среди которых активисты оппозиционных сил, предприниматели и жители Деснянского района.