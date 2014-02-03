В Киеве на месте Ленина поставили памятник "золотому унитазу"

Об этом сообщает Комиссия молодежи и студенчества своей странице в ВКонтакте.

Символом коррупции студенты выбрали золотой унитаз, основной целью создания которого является привлечь внимание к завтрашним событиям в Верховной Раде.

«И хотя золотой унитаз в нашей стране ассоциируется в первую очередь с одним человеком, наше послание на самом деле направлено вовсе не ему... Мы обращаемся к внефракционным депутатам и адекватной части депутатов Партии Регионов... Завтра каждый из Вас имеет возможность изменить ход украинской революции и остановить эскалацию конфликта. Станьте на сторону украинского народа, проголосуйте за «Акт восстановления конституционного строя образца 2004 года» и войдите в историю Украины, как люди, которые помогли дать начало восстановлению мира и спокойствия в нашем общем государстве. Вы и сами знаете, что нужно сделать!» - говорится в сообщении студентов.

"Если Ленин символизировал прошлое Украины, то этот памятник символизирует настоящее - коррумпированную страну, где большинство состояний идут на прихоти одной семьи и одному человеку", - пояснил инициатор акции, студент НПУ им. Драгоманова Илья Кротенко.