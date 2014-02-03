Пан Ги Мун намерен укрепить отношения с МОК на Олимпиаде в Сочи - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя всемирной организации Мартина Несирки.

Кроме того, он подтвердил, что Пан Ги Мун примет участие в сессии генеральной ассамблеи МОК.

Читайте такжеКожара встретился с Генсеком ООНПо словам Несирки, отношения ООН и МОК "растут на основе общих ценностей, причем не только в использовании спорта для мира и развития". "В этом контексте генеральный секретарь намерен укреплять отношения, которые сложились при предшественнике председателя МОК Томаса Баха. Это одна из причин того, что генеральный секретарь хочет поехать на Игры в Сочи", - сказал Несирки.

Читайте такжеКожара - спецпосланнику ООН: Власть делает все для компромисса с оппозициейРанее в ООН было объявлено, что Пан Ги Мун отправится в Сочи во вторник вечером и вернется в Нью-Йорк 8 февраля. Во время пребывания в России он намерен провести встречи с мировыми лидерами, которые приедут на Олимпиаду в Сочи.