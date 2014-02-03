Парубий отрицает часть информации о переговорах силовиков Майдана с МВД и СБУ

Об этом в интервью LB.ua рассказал комендант Дома профсоюзов Андрей Парубий.

По его словам, переговоры действительно ведутся. Но информация о том, что афганцы и Правый сектор готовы освободить Укрдом и КГГА в обмен на освобождение задержанных и арестованных властью - не отвечает действительности.

Читайте такжеСегодня вступает в силу закон об амнистии участников акций протеста"Мы провели совещание и пришли к пониманию, что для нас очень важно, чтобы все наши активисты оказались на свободе. Когда последний наш активист будет освобожден (по состоянию на вчерашний вечер было приблизительно 125 не освобожденных по Украине), мы выйдем на нулевой цикл. Из этого нулевого цикла можно предпринимать уже какие-то другие шаги в переговорах.

Шаги могут быть разные, может идти речь об освобождении админзданий. Об Украинском доме речь не идет, это ошибочная информация. Обсуждается вариант освобождения развязки на Грушевского. Но какое решение будет принято - зависит от того, будут ли освобождены наши активисты, а также от того, как завтра в парламенте будут проходить переговоры", - сказал Парубий.

Напомним, ранее представитель "афганцев" в самообороне Майдана Олег Михнюк заявил, что они и "Правый сектор" договорились с силовиками освободить КГГА в обмен на освобождение всех активистов.