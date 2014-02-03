Памятник Сталину в Луцке "спрятали" в коридор обкома КПУ

Луцкий Сталин изготовлен из бетона и весит чуть больше 100 килограммов, сообщает ВолиньПост.

Как заявил заведующий отделом по работе с молодежью Волынского обкома КПУ Александр Кононович, деньги на памятник начали собирать несколько лет назад.

«Этот процесс завершился недавно и мы приурочили открытие ко Дню освобождения Луцка», - пояснил Кононович.

Читайте такжеКоммунисты заявили, что поставили в Луцке памятник СталинуОн отказался называть сумму, в которую обошелся памятник, а также его автора. Сказал только, что бюст изготовили в Луцке.

Материал, по его словам, выбрали из соображений безопасности.

«Сделали из бетона, потому что если какие-то радикалы попытаются его разбить, то форма все-равно останется, и мы сможем наклепать хоть 100 штук новых», - пояснил Александр Кононович.

Также он порадовался, что на Западной Украине решились поставить такой памятник.