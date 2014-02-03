Фюле не планирует поездку в Украину в ближайшие дни - пресс-секретарь

Об этом сообщил пресс-секретарь Фюле Петер Стан

«Визит в Украину в ближайшие дни не предполагается. Во вторник, среду и четверг еврокомиссар (Фюле) должен находиться в Страсбурге на пленарной сессии Европарламента», - сказал Стано РИА Новости.

Читайте такжеФюле: Евросоюз должен пообещать Украине перспективу вступленияРанее в понедельник украинские СМИ со ссылкой на внефракционного оппозиционного депутата Верховной рады, бывшего министра экономического развития и торговли Петра Порошенко сообщили, что в среду состоятся визиты в Киев Штефана Фюле и главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.

Читайте такжеФюле: Жестокость и безнаказанность в Украине должны быть остановленыО предстоящем визите Эштон на Украину ранее сообщала ее пресс-служба, но дата официально не называлась. По информации источников в ЕС, ее визит состоится, вероятно, в среду, встречи могут продолжиться в четверг. О поездке Фюле ничего известно не было.