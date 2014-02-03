Президент еще не предлагал кандидатов на должность премьера - Рыбак
Президент Украины Виктор Янукович пока не подавал предложений относительно кандидатуры премьер-министра
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сказал на брифинге после Согласительного совета, отвечая на вопрос относительно формирования нового состава Кабинета министров.
“Президент будет вести переговоры с руководителями оппозиции. Он готовит эти предложения. Не знаю. На этой неделе пока никаких документов от Президента по премьер-министру и Верховной Раде не направлено”, - сказал Рыбак.
Читайте такжеНовый Кабмин может быть назначен в ближайшее время - Арбузов Как сообщал УНИАН, Николай Азаров подал 28 января заявление об отставке с должности премьер-министра. Президент удовлетворил прошение об отставке, а также отправил в отставку весь Кабинет министров. В то же время, Янукович поручил экс-министрам выполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина. Обязанности главы правительства возложены на первого вице-премьера Сергея Арбузова.