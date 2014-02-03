Внук Махатмы Ганди записал видеообращение к украинцам
13:22, 03 февраля 2014Политика
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Раджмохан Ганди осудил насилие, которое происходит в Украине, и призвал политиков к диалогу и поиску мира.
Раджмохан Ганди
Раджмохан Ганди, внук Махатмы Ганди, благодаря которому Индия получила независимость от Великобритании, записал видеообращение к украинцам, сообщает Еспресо.TV.
Раджмохан Ганди, писатель и публицист, президент международной ассоциации "Инициатива перемен", осудил насилие, которое происходит в Украине. Также он призвал политиков к диалогу и поиску мира.
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Кроме того внук Махатмы Ганди признался, что постоянно молится за украинцев.
Напомним, что четыре года назад Раджмохан Ганди впервые приехал в Украину. Тогда он посетил Киев, Харьков и Симферополь, где встречался с молодежными активистами и читал лекции.
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