В Кировограде состоялось Народное вече, правоохранители ушли от ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались на главной площади города - площади Кирова. Сегодняшний митинг посвящен информированию граждан о событиях прошедшей недели.

В руках митингующие держали государственные флаги и политическую символику.

Помещение Кировоградской ОГА сегодня извне не окружено отрядами правоохранителей, как раньше. Также сегодня не проводили митинг сторонники власти.

Около десятка правоохранителей патрулируют по периметру площади.

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Перед людьми выступили общественные активисты, которые рассказали о задержанных и арестованных активистах кировоградского Евромайдана, пригласили на судебные заседания по Виталию Ковалю и Виталию Егоров , которые состоятся в Апелляционном суде Кировоградской области.

Организаторы Евромайдана в самом начале отметили, что митинг носит исключительно мирный характер , поэтому никаких захватов или штурмов со стороны евромайдановцев как не было , так и не будет. Также они зачитали обращение к председателю Кировоградской ОГА с просьбой прекратить использовать ”титушек”, а также снять все обвинения с задержанных и прекратить политические преследования.