Милиционеры пытаются вручить Булатову постановление об аресте – депутат от «Свободы»

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, который вместе с Андреем Ильенко и представителями иностранных государств находятся в больнице, сообщили УНИАН в пресс-службе партии

Читайте такжеПрокурор Киева просит не политизировать расследование дела Булатова «Такие позорные действия происходят после того, как Кожара вчера в Мюнхене заявил, что власть не будет препятствовать лечению Дмитрия Булатова за границей. Вот такие действия – настоящая суть режима. Право от Януковича очень напоминает сталинскую конституцию, ведь там декларировались широкие права для граждан, но в то же время осуществлялись массовые репрессии. Внешне режим Януковича пытается показать, что действует якобы на основании закона, а на самом деле ведет репрессии, которые скоро приблизятся к сталинским. Действия, которые происходят в «Борисе», – это грубое нарушение Конституции и процессуальных процедур, ведь в выходной день запрещено проводить следственные действия. Более того, с человеком, который находится без сознания в тяжелом состоянии», – отметил Сиротюк.

Читайте такжеСША требуют от украинских властей найти похитителей активиста БулатоваСейчас у дверей в больнице находятся представители иностранных государств, Сиротюк и Ильенко.

Как сообщал УНИАН, 23 января активисты Автомайдана заявили об исчезновении Булатова. Позже в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что жена Булатова через своего адвоката написала в милицию заявление об исчезновении мужа.

Булатова нашли 30 января в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. Сейчас он находится в столичной клинике «Борис». По словам друзей Булатова, неизвестные злоумышленники неделю пытали мужчину, не давали ему пищи и пытались узнать, кто финансирует Автомайдан.

Милиция рассматривает две версии - похищение Булатова для получения денежных средств и инсценировка похищения с целью совершения провокаций, которые вызвали в обществе негативное восприятие.

По информации МВД, «гражданин Булатов фигурирует по двум уголовным производствам: как потерпевший – по факту его похищения (ст. 146 Уголовного кодекса Украины), а также как подозреваемый – по уголовному производству по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины)».

Также в МВД отметили, что 24 января гражданин Булатов был объявлен в розыск как подозреваемый. Суд вынес решение о его задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения в виде удержания под стражей.

«После того, как Дмитрий Булатов нашелся, следователь, учитывая состояние здоровья потерпевшего, обратился в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения: с удержания под стражей домашним арестом», - говорится в сообщении МВД.