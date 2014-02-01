Украине нужна перезагрузка власти - Кличко

Об этом заявил журналистам на пресс - конференции в Мюнхене лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, сообщила его пресс -служба.

«Компромиссом для выхода из кризиса в Украине может быть только полная перезагрузка, смена власти. Тема возвращения к Конституции 2004 года обсуждалась практически на всех встречах, которые у меня были на Мюнхенской конференции, - отметил Кличко. - И все говорили , что это действительно может быть одним из эффективных механизмов перезагрузки власти и перераспределения властных полномочий в государстве. Чтобы не было так , как сегодня : когда вся власть сконцентрирована в руках одного человека и только от нее зависит, отойдет Украине от того ужаса , на грани которого оказалась. Поэтому хочу сказать: абсолютная власть - это и абсолютная ответственность», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что власть только говорит о якобы компромиссах, на которые идет. И это видит весь мир.

«Разве это компромисс, когда Булатова, только вырвавшегося из плена и из-под пыток, пытаются арестовать в больнице? Разве это компромисс, когда запугивают, хватают и судят активистов? Разве это компромисс, когда исчезают люди, городами бесчинствуют «титушки», горят машины? Разве террор против народа - это компромисс с ним? Поэтому мы понимаем, что эта система, этот режим по -другому действовать не могут и не будут. И поэтому они должны уйти», - добавил Кличко.