МВД: Место смерти трех активистов Евромайдана не установлено

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал, передает корреспондент УНИАН.

«По всем этим убийствам открыты уголовнфые производства С целью более качественного проведения расследования уголовные произвоства переданы следственным подразделениям города Киева, где есть более опытные следователи», - сказал Сакал, добавив, что дальнейшее расследование убийств трех активистов Евромайдана будет осуществлять столичное следственное управление.

Он в очередной раз отметил, что уже установлено экспертизой, что оружие и самое главное патроны, которые стали причиной смерти потерпевших, на вооружении МВД не находятся.

Вместе с тем Сакал отметил, что следствием рассматриваются несколько версий этих убийств, в том числе о причастности работников милиции.

В контексте последнего тезиса Сакал заверил, что в случае, если будет установлена причастность к этим преступлениям работников правоохранительных органов, то соответствующее уголовное производство будет проводить прокуратура.

«В настоящее время установлено, что оружие и патроны, которые использовались для совершения этих убийств, это охотничьи патроны. Это уже является заключением судебных криминалистических экспертиз. Вероятнее всего, это огнестрельное гладкоствольное оружие», – сказал Сакал.

В свою очередь заместитель начальника ГСУ МВД Олег Татаров отметил, что официальная версия по этим убийствам – убийство неустановленными лицами по хулиганским мотивам или провокационные действия.

В то же время Татаров выразил сожаление, что непосредственное место совершения убийств не установлено из-за того, что тела людей из этих мест были убраны, что значительно осложняет выявление возможного места, с которого проводились выстрелы.

Как сообщал УНИАН, столкновения между митингующими и работниками милиции начались на улице Грушевского в Киеве 19 января. Сотни людей ранены, есть погибшие. В МВД подтвердили, что во время столкновений на Грушевского погибли 20-летний житель Днепропетровской области Нигоян и 25-летний гражданин Республики Беларусь Жизневский. Эксперты установили, что они оба погибли в результате огнестрельных ранений. От ранений на улице Грушевского в Киеве в одной киевский больниц умер активист Роман Сеник. У него было тяжелое ранение в легкие, пришлось ампутировать руку.