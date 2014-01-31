Мать солдата ВВ: Если дадут оружие, я буду стрелять в "Беркут"
05:12, 31 января 2014Политика
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Мать солдата внутренних войск Ольга Патлатенко рассказала в интервью Громадському ТВ об условиях, в которых держат солдат ВВ.
Мать солдата ВВ: Если дадут оружие, я буду стрелять в "Беркут"
Женщина выразила свое возмущение тем, как "Беркут" подставляет под удар ребят срочников с ВВ.
"Если дадут оружие, я буду стрелять в "Беркут", за своего ребенка", - сказала она.
Кроме того мать солдата заявила, что исполняющего обязанности министра внутренних дел Виталия Захарченко ждет война матерей.
"Пусть остерегается материнского наказания, даже своей собственной матери - она не простит ему эти преступления. Я бы сказала ему в глаза, это мое личное мнение, видя мучения детей с одной стороны баррикад, и видя как дети умирают с другой стороны баррикад, я ему скажу, что я ему не прощу, и все другие матери не простят. Его ожидает война матерей ", - сказала она.
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