Активисты Майдана не выйдут на свободу, пока стоят палатки и баррикады - регионал

Арестованные активисты Майдана не выйдут на свободу, если протестующие не выполнят условия закона об амнистии.

Об этом заявил народный депутат, член фракции Партии регионов Виталий Журавский, сообщает пресс-служба депутата.

«Приняв закон об амнистии в редакции Юрия Мирошниченко, парламентское большинство пошло на значительные уступки. Дело в том, что вчера был зарегистрирован проект закона об амнистии, подготовленный мной и моим коллегой Дмитрием Шпеновым. В нем, в частности, предполагается, что митингующие должны не только освободить захваченные помещения органов государственной власти и разблокировать улицы, но и демонтировать палатки, баррикады, добровольно передать органам правопорядка оружие и взрывные устройства, а также ликвидировать военизированные формирования», - сообщил Журавский.

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«Сейчас нужно четко осознавать, что в соответствии с принятым законом Майдан никто не тронет. Более того, парламент согласился, чтобы на период сильных морозов митингующие могли остаться в помещениях Украинского дома и Дома профсоюзов», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, закон об амнистии вводит механизм, который, с одной стороны, позволит обеспечить освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, которые принимали участие в массовых акциях протеста, начиная с 27 декабря 2013 года, с другой - позволит решить внутренние конфликты в государстве и обеспечить беспрепятственную деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, разблокирование их деятельности, а также работу транспортных коммуникаций и других объектов.

Журавский подчеркнул, что лидеры оппозиции и участники акций протеста должны осознавать, что в случае невыполнения условий этого закона люди, совершившие преступления и находящиеся сегодня за решеткой, не смогут оказаться на свободе.

«Но есть один нюанс: генпрокурор может опубликовать такое сообщение только в том случае, если участники массовых акций выполнят условия закона не позднее 15 дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона. Если же до истечения этого срока публикация осуществлена не будет, закон утеряет силу», - пояснил депутат.

Как сообщал УНИАН, 29 января народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поддержали законопроект «регионала» Мирошниченко об амнистии задержанных участников Евромайдана.

Документ предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие на протяжении 15-ти дней освободят админздания.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистию задержанных активистов без каких-либо условий.