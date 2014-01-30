Активисты Майдана не выйдут на свободу, пока стоят палатки и баррикады - регионал
Если в течение 15 дней со дня принятия закона об амнистии участники массовых акций не выполнят его условия, закон утеряет силу.
Арестованные активисты Майдана не выйдут на свободу, если протестующие не выполнят условия закона об амнистии.
Об этом заявил народный депутат, член фракции Партии регионов Виталий Журавский, сообщает пресс-служба депутата.
«Приняв закон об амнистии в редакции Юрия Мирошниченко, парламентское большинство пошло на значительные уступки. Дело в том, что вчера был зарегистрирован проект закона об амнистии, подготовленный мной и моим коллегой Дмитрием Шпеновым. В нем, в частности, предполагается, что митингующие должны не только освободить захваченные помещения органов государственной власти и разблокировать улицы, но и демонтировать палатки, баррикады, добровольно передать органам правопорядка оружие и взрывные устройства, а также ликвидировать военизированные формирования», - сообщил Журавский.
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«Сейчас нужно четко осознавать, что в соответствии с принятым законом Майдан никто не тронет. Более того, парламент согласился, чтобы на период сильных морозов митингующие могли остаться в помещениях Украинского дома и Дома профсоюзов», - подчеркнул парламентарий.
По его словам, закон об амнистии вводит механизм, который, с одной стороны, позволит обеспечить освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, которые принимали участие в массовых акциях протеста, начиная с 27 декабря 2013 года, с другой - позволит решить внутренние конфликты в государстве и обеспечить беспрепятственную деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, разблокирование их деятельности, а также работу транспортных коммуникаций и других объектов.
Журавский подчеркнул, что лидеры оппозиции и участники акций протеста должны осознавать, что в случае невыполнения условий этого закона люди, совершившие преступления и находящиеся сегодня за решеткой, не смогут оказаться на свободе.
«Но есть один нюанс: генпрокурор может опубликовать такое сообщение только в том случае, если участники массовых акций выполнят условия закона не позднее 15 дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона. Если же до истечения этого срока публикация осуществлена не будет, закон утеряет силу», - пояснил депутат.
Как сообщал УНИАН, 29 января народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поддержали законопроект «регионала» Мирошниченко об амнистии задержанных участников Евромайдана.
Документ предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие на протяжении 15-ти дней освободят админздания.
Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистию задержанных активистов без каких-либо условий.