На сайте Рады появился текст закона об амнистии



Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является введение четкого механизма, который с одной стороны позволит обеспечить освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, которые принимали участие в массовых акциях протеста, начиная с 27 декабря 2013 года, а с другой - позволит решить внутренние конфликты в государстве и обеспечить беспрепятственную деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, разблокировку их повседневной деятельности, а также работы транспортных коммуникаций и других объектов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако, чтобы освободить от уголовной ответственности лиц, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми (подсудимыми) в совершении в период с 27 декабря 2013 года по день вступления в силу закона преступлений, связанных с массовыми акциями протеста, митингующие должны:

1) освобождения всех занятых в Киеве и других населенных пунктах Украины во время акций протеста зданий или помещений органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также допуска к своим рабочим местам лиц, которые там работают, и снятия других препятствий для надлежащего функционирования указанных об объектов;

2) разблокировки транспортных коммуникаций на улице Грушевского в Киеве участниками массовых акций протеста;

3) разблокировки других улиц, площадей, переулков, бульваров и т.д. в городе Киеве и других населенных пунктах Украины, кроме тех, на которых происходят мирные акции протеста.

После этого, Генеральный прокурор Украины осуществляет на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры Украины публикацию сообщения о фактическое совершение участниками массовых акций протеста совокупности указанных выше действий, только при условии, что такие действия были совершены участниками массовых акций протеста не позднее чем через пятнадцать дней со дня, следующего за днем вступления в силу самого закона.

Если до истечения 15-дневного срока, на официальном веб-сайте Генпрокуратуры не появится сообщение Генерального прокурора о фактическом выполнении условий, закон теряет силу со дня, следующего за последним днем этого срока.

Кроме того, отмечается в документе, вопрос о применении закона решается в судебном заседании. Неприбытие в судебное заседание лиц, которые были надлежащим образом уведомлены о месте и времени рассмотрения вопроса, не препятствует проведению судебного заседания.