Евродепутат про закон об амнистии: Янукович не хочет взаимопонимания
Депутат Европейского парламента от Польши считает, что освобождение активистов без дополнительных условий даст какой-то шанс на взаимопонимание
Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский считает, что принятие Верховной Радой закона представителя Партии регионов Юрия Мирошниченко об амнистии свидетельствует, что Президент Виктор Янукович не хочет взаимопонимания с оппозицией.
Об этом он сказал в комментарии “Польскому радио”.
Евродепутат отметил, что принята очень плохая версия законопроекта об амнистии для задержанных участников антиправительственных протестов, и только освобождения активистов без дополнительных условий дает какой-то шанс на взаимопонимание.
“Это плохо. Только освобождение без дополнительных условий всех задержанных и арестованные дает какой-то шанс на взаимопонимание”, - сказал Сариуш-Вольский.
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“Когда идем по Майдану, чувствуется повстанческая атмосфера, а когда пытаемся пройти по правительственному кварталу - мне это напоминает военное положение в Польше”, - добавил евродепутат.
Как сообщалось, 29 января народные депутаты из фракций ПР и КПУ поддержали законопроект «регионала» Мирошниченко об амнистии задержанных участников Евромайдана.
Документ предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие на протяжении 15-ти дней освободят админздания.
Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистию задержанных активистов без каких-либо условий.