В Черкасской области суд освободил трех активистов Автомайдана - УДАР

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель черкасской областной организации партии «УДАР» Виталий Ильяшенко, суд не избрал для активистов Автомайдана меру пресечения, а признал их невиновными.

По его словам, «... одного из них без паспорта, телефона и средств так и оставили под судом на морозе. Городищенская районная организация партии «УДАР» сразу же приютила активиста. Обогреем его и завтра отправим домой». Имена освобожденных активистов Ильяшенко не разглашает.

Как сообщал УНИАН, Сосновский районный суд Черкасс избрал одному из лидеров Автомайдана Сергею Хаджинову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Также вчера в Черкасской области в судах рассматривались дела других 18 участников Автомайдана, задержанных ночью 27 января во время второй попытки захвата Черкасской ОГА.