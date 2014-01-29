Польский премьер призвал мир к нейтралитету в вопросе Украины

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск в интервью польскому телеканалу TVP и украинскому 5 каналу.

При этом Туск считает, что соседние с Украиной и другие государства должны сохранять политический нейтралитет.

Он назвал важным то, чтобы решения о будущем Украины принимались "исключительно и только в Киеве". "Если ожидаем от всех соседей Украины, от всех государств такой позитивной нейтральности, политической нейтральности, то сами тоже должны так поступать", - сказал Туск.

Читайте такжеПремьер Польши: Конфликт и репрессии в Украине - это путь к катастрофеПо его мнению, западная помощь для Украины в конце приведет к лучшим результатам, чем "сегодняшняя модель".

По словам Туска, Украина нуждается в помощи и в европейской перспективе. При этом он положительно оценил протесты за евроинтеграцию и сдержанность украинской власти.

"Давайте посмотрим на эту большую общественную энергию, которая высвобождается во время манифестаций присутствующих на Майдане в Киеве и многих других городах, но также, вопреки всему, на сдержанность власти. Давайте посмотрим на это, как на доказательство того, что Украина ищет эту дорогу, для укрепления независимости и выхода на дорогу модернизации", - сказал премьер Польши.