Украина скорее всего сможет разрешить кризис через 2-3 месяца - польский эксперт

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал аналитик Польского института международных дел (PISM), который специализируется на вопросах Украины, Евгений Воробьев.

"Нам нужно быть готовыми к тому, что этот конфликт будет продолжаться еще, как минимум, 2-3 месяца. Даже при условии какого-то политического решения, оно не может наступить через две недели , как это было во время Помаранчевой революции", - сказал он.

Собеседник агентства назвал компромиссным вариантом, который позволит разрешить кризис в Украине, выполнение трех основных пунктов, которые сейчас обсуждаются сторонами.

Во-первых, речь о возвращении Украинской государства к парламентско-президентской форме правления, согласно Конституции 2004 года; во-вторых, определение даты президентских выборов и создание механизмов для честного голосования на них; в-третьих, предоставление гарантий безопасности как представителям власти, так и оппозиции.

По его словам, в частности, речь идет о том, что власть должна вывести силовиков из центра Киева, а президент Украины Виктор Янукович получить гарантии, что сможет жить, как раньше, без страха за свою безопасность.

"Это решение, очевидно, будет проводиться очень медленно, маленькими шагами в парламенте и вне его, чтобы обеспечить выполнение этих пунктов", - сказал аналитик.

Представитель PISM назвал сегодняшнюю отставку главы украинского правительства Николая Азарова и отмену парламентом законов, ограничивающих гражданские права, "небольшой" уступкой власти оппозиции и "тактической попыткой затянуть время".

По его мнению, Янукович, с одной стороны, продолжит участвовать в переговорах с оппозицией, а с другой - пытаться силой подавлять протесты по схеме, как это имело место в Днепропетровске и Запорожье, где митингующих атаковали «титушки" под прикрытием правоохранительных структур .

Воробьев также отметил, что политический кризис в Украине сейчас гораздо сильнее, чем был в 2004 году, отметив, что силовой вариант может иметь очень плохие последствия для Украинского государства.

"Если в Украине дойдет до обострения насилия, то, конечно, положить ему конец будет гораздо труднее, и мы действительно можем увидеть некий ливанский сценарий в Украине", - отметил аналитик.

Он подчеркнул, что речь не о Ливии, где митингующие свергли режим Муамара Каддафи, а Ливане, где уже несколько лет продолжается насильственное противостояние власти и оппозиции.

"Стране, в которой политическое противостояние сопровождается регулярным кровопролитием, и которая при этом не может сменить свой конституционный строй потому, что нет демократических механизмов и достаточной политической воли", - сказал эксперт.