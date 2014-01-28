ЕС и РФ договорились о консультациях относительно «Восточного партнерства»

Как пишут РИА «Новости», об этом заявил председатель Европейского совета Херман ван Ромпей.

«Возможны различные трактовки и недопонимания в том, что касается соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому мы договорились на двухсторонней основе продолжать на уровне экспертов консультации по вопросам, связанным с соглашением об ассоциации в рамках «Восточного партнерства», - сказал Ромпей по итогам переговоров на высшем уровне участников саммита Россия-ЕС.

Справка УНИАН. В инициативу ЕС "Восточное партнерство" входят Грузия, Армения, Молдова, Азербайджан, Беларусь и Украина.