На Львовщине установят памятный знак погибшим на Евромайдане

Об этом сообщили УНИАН в Самборской городском совете.

Как отмечается в сообщении, сегодня, 28 января, состоялась внеочередная сессия Самборского городского совета, в повестке дня заседания рассматривался один вопрос: «Об общественно-политической ситуации в Украине».

В начале заседания депутаты и присутствующие в сессионном зале почтили минутой молчания память погибших участников Майдана.

Как отметил в своем выступлении председатель совета Самборского городского объединения «Майдан» Павел Андрущенко, «сегодня, после кровавого разгона, выстрелов в людей, издевательств над ними, жестоких законов, принятых 16 января, вопрос стоит совсем другой - сохранение нашей независимости».

Секретарь Самборского городского совета Владимир Дацюк зачитал решение, в котором депутаты Самборского городского совета требуют «немедленно отменить ряд законов, принятых 16 января, признать Народную Раду Украины органом, уполномоченным представлять интересы народа Украины . Также в городе Самборе в память о погибших на киевском Евромайдане, на Площади памяти в Самборе установить памятный знак погибшим за свободу Украины». Депутаты проголосовали за данное решение.