Азаров написал прощальное письмо своим друзьям в Facebook

Об этом он паписал на своей стараничке в Facebook.

"Спасибо вам за слова поддержки и понимания того, чем вызвано мое решение. Для меня действительно никогда амбиции не стояли на первом месте. Будучи Премьер-министром, я честно работал на благо Украины, но считаю, что если в данную минуту ради единства страны, ее благополучия, мира и согласия необходима моя отставка, то ради этого я и принял такое решение", - написал Азаров.

Он отметил, что был одним из создателей Партии Регионов, но, находясь на посту премьер-министра, он не имел возможности в полной мере выполнять обязанности председателя партии.

"Это большая и ответственная партия. В ней громадное количество честных и замечательных людей. Надеюсь, что мои знания и опыт помогут развитию этой важной политической силы Украины", - сказано в сообщении.

"Партия Регионов всегда была, есть и будет стабилизирующей силой, нацеленной на модернизацию страны. И я буду отдавать этому все свои силы", - подчеркнул Азаров.