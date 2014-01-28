Оппозиция предлагает назначить выборы в Киеве на 6 апреля

Оппозиционные народные депутаты зарегистрировали проект постановления о назначении внеочередных выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета на 6 апреля 2014 года.

Читайте такжеЯнукович назначил Макеенко председателем КГГАОб этом говорится на официальном сайте Верховной Рады. Инициаторами документа являются депутаты от фракции «Батькивщина» Александр Черноволенко, Юрий Одарченко, Степан Курпиль.

Текст постановления в настоящее время пока не обнародован.