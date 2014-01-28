Участники провластного митинга не желают отставки Азарова

Сторонники власти, которые проводят митинг на площади Конституции в столице, благодарят Николая Азарова за работу на посту премьер-министра и заявляют, что не отпустят его в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, также митингующие критикуют лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, заявляя, что он отказался от предложенной должности премьера, потому что не справится с экономическими проблемами в государстве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Азаров подал в отставку с поста премьера.

Ранее Президент предложил Яценюку возглавить правительство.