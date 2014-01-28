Рыбак продлил перерыв в работе ВР до 12:00

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак отметил, что сейчас продолжаются переговоры и «рассматриваются законы, которые необходимо принять».

При этом добавил: «Мы не можем сегодня уйти из сессионного зала, пока не примем законы, которые нужны, и которые ожидают люди. Поэтому в 12 часов, я очень прошу, чтобы все были в сессионном зале».

Читайте такжеРыбак продлил перерыв в работе ВР до 12:00Рыбак отметил, что к этому времени уже будут «наработки, и мы рассмотрим один закон и будем работать, чтобы и второй был. Два закона нам сегодня надо принять».

При этом он не уточнил, о каких двух законопроектах идет речь.