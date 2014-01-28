Во фракции ПР заявляют, что позволили нардепам самим принимать решения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах заявил член фракции Партии регионов, народный депутат Владимир Олийнык.

«На фракции решили, что каждый будет самостоятельно решать, как ему голосовать», - сказал Олейник.

При этом депутат не исключил, что могут быть отменены «диктаторские» законы от 16 января, но в то же время высказался против их отмены в пакете. В частности, он высказался против отмены закона об амнистии и установлении ответственности за снос памятников.

Читайте такжеВо вторник утром Партия регионов собирает заседание фракцииТакже Олийнык отметил, что вопрос отставки правительства, скорее всего, не будет ставиться, потому что лидер фракции «Батькивщина» Арсении Яценюк до сих пор не предоставил свою кандидатуру в качестве премьер-министра.