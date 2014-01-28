В Верховную Раду прибыли Кравчук, Кучма и Ющенко

В Верховную Раду Украины прибыли бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко

Как передает корреспондент УНИАН, они разместились в так называемой судебной ложе, расположенной слева от президиума парламента. Читайте такжеВР сегодня на сессии рассмотрит всего один вопрос Внеочередное заседание ВР началось.

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