В Верховную Раду прибыли Кравчук, Кучма и Ющенко

10:16, 28 января 2014
Политика
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В Верховную Раду Украины прибыли бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко

Бывшие президенты Украины пришли в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, они разместились в так называемой судебной ложе, расположенной слева от президиума парламента.

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Внеочередное заседание ВР началось.

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