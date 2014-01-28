В Верховную Раду прибыли Кравчук, Кучма и Ющенко
10:16, 28 января 2014Политика
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В Верховную Раду Украины прибыли бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко
Бывшие президенты Украины пришли в ВР
Как передает корреспондент УНИАН, они разместились в так называемой судебной ложе, расположенной слева от президиума парламента.
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Внеочередное заседание ВР началось.
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