МВД не знает, с кем вести переговоры, и обещает действовать сдержанно

Об этом сообщает МВД.

Посол подчеркнул, что сейчас, во время столь важных переговоров между властью и оппозицией, необходимо сохранить спокойствие.

Министр заверил, что милиция воздерживается от применения силы, но с другой стороны перемирие не находит поддержки, и на милицию снова совершаются нападения.

Господин Пайєтт призвал МВД к прямым переговорам с представителями Майдана, теми кто его непосредственно возглавляет.

В свою очередь Виталий Захарченко напомнил, что МВД Украины остается готовым к мирному разрешению конфликта, и не раз уже к этому призвало. Однако не понятно, с кем начинать диалог, кто имеет достаточно влияния на все группы протестующих, чтобы обеспечить выполнение договоренностей.

Министр заверил Джеффри Пайєтта, что милиция будет продолжать действовать сдержанно.