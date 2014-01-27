МВД не знает, с кем вести переговоры, и обещает действовать сдержанно
Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко во время телефонного разговора с Послом США Джеффри Пайеттом обсудил с ним возможные пути решения ситуации в Киеве.
Об этом сообщает МВД.
Посол подчеркнул, что сейчас, во время столь важных переговоров между властью и оппозицией, необходимо сохранить спокойствие.
Министр заверил, что милиция воздерживается от применения силы, но с другой стороны перемирие не находит поддержки, и на милицию снова совершаются нападения.
Господин Пайєтт призвал МВД к прямым переговорам с представителями Майдана, теми кто его непосредственно возглавляет.
В свою очередь Виталий Захарченко напомнил, что МВД Украины остается готовым к мирному разрешению конфликта, и не раз уже к этому призвало. Однако не понятно, с кем начинать диалог, кто имеет достаточно влияния на все группы протестующих, чтобы обеспечить выполнение договоренностей.
Министр заверил Джеффри Пайєтта, что милиция будет продолжать действовать сдержанно.