МВД не знает, с кем вести переговоры, и обещает действовать сдержанно

20:20, 27 января 2014
Политика
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Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко во время телефонного разговора с Послом США Джеффри Пайеттом обсудил с ним возможные пути решения ситуации в Киеве.

Захарченко обіцяє, що міліція поводитиметься стримано

Об этом сообщает МВД.

Посол подчеркнул, что сейчас, во время столь важных переговоров между властью и оппозицией, необходимо сохранить спокойствие.

Министр заверил, что милиция воздерживается от применения силы, но с другой стороны перемирие не находит поддержки, и на милицию снова совершаются нападения.

Господин Пайєтт призвал МВД к прямым переговорам с представителями Майдана, теми кто его непосредственно возглавляет.

В свою очередь Виталий Захарченко напомнил, что МВД Украины остается готовым к мирному разрешению конфликта, и не раз уже к этому призвало. Однако не понятно, с кем начинать диалог, кто имеет достаточно влияния на все группы протестующих, чтобы обеспечить выполнение договоренностей.

Министр заверил Джеффри Пайєтта, что милиция будет продолжать действовать сдержанно.

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