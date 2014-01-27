СМИ: Кличко не ответил депутату на запрос о немецком ордене

Об этом сообщает "Закон и бизнес".

Как отмечают журналисты, ранее депутат Зиньковского городского совета Полтавской области из фракции ВО "Батькивщина" Сергей Сало направил запрос к Кличко с просьбой сообщить, за какие именно заслуги лидер "УДАРа" стал кавалером ордена иностранной государственной награды.

Кличко отказался ответить местному депутату, поскольку, не считает это его компетенцией, что следует из ответа на запрос. Однако местного депутата такой ответ не удовлетворил и, по его утверждению, в ближайшее время он будет судиться.

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По мнению Сергея Сало, в соответствии с Законом Украины "О доступе к публичной информации" эти сведения может получить любой гражданин Украины, а потому отказ является безосновательным.