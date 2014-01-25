В Одессе председатель облсовета отказался начать сессию с минуты молчания
12:51, 25 января 2014Политика
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Председатель Одесского областного совета Николай Тиндюк отказался начать сессию облсовета с минуты молчания в память активистов, погибших на столичном Майдане.
Николай Тындюк / dumskaya.net
Как передает корреспондент УНИАН, предложение о том, что следует почтить память погибших, внес «с голоса» глава фракции «Батькивщина» в облсовете Сергей Веселов.
Тиндюк ответил, что не видит ”смысла делать это каждый раз”.
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