В Одессе председатель облсовета отказался начать сессию с минуты молчания

12:51, 25 января 2014
Политика
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Председатель Одесского областного совета Николай Тиндюк отказался начать сессию облсовета с минуты молчания в память активистов, погибших на столичном Майдане. 

Микола Тиндюк / dumskaya.net

Как передает корреспондент УНИАН, предложение о том, что следует почтить память погибших, внес «с голоса» глава фракции «Батькивщина» в облсовете Сергей Веселов. 

Тиндюк ответил, что не видит ”смысла делать это каждый раз”.

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