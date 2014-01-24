"Регионал" зарегистрировал законопроект об отмене "законов 16 января"

Текст законопроекта «О признании некоторых законов Украины, которыми существенно ограничены конституционные права и свобода граждан Украины утратившими силу» (№ 4010) размещен на сайте парламента.

Этим законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” и процессуальных законов относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан”.

Также депутат предлагает признать утратившим силу Закон Украины “О внесении изменений в Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно заочного уголовного производства”.

В пояснительной записке по законопроекту, в частности, отмечается, что его задачей является уменьшение социальной напряженности в обществе и восстановления законности в Украине. А сделано оно было с целью устранения общественно-политического кризиса.

Читайте такжеВысший административный суд отказался признать противоправным голосование 16 январяТакже в пояснительной записке отмечается, что в ходе подготовки и рассмотрения 16 января указанных законопроектов “были нарушены общие принципы функционирования демократического, социального и правового государства”.

Кроме того, отмечается, что при принятии решения ВР относительно этих законопроектов народные депутаты “были лишены возможности принять участие в их обсуждении, своевременно предоставлять замечания и предложения”.

“Следует констатировать, что принятые законы не только усилили конфронтацию в украинском обществе, но и стали поводом к обострению гражданского противостояния”, - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, Верховная Рада приняла закон депутатов-регионалов Вадима Колесниченко и Владимира Олийныка "О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан", который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, усиливает регулирование деятельности общественных организаций, позволяет закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляющий государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, судьях и их близких родственниках или членах семьи, позволяет Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм.

После принятия этих законов, 19 января, в Киеве начались столкновения между митингующими и правоохранительными органами. Сотни людей ранены, есть погибшие.