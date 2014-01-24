В МВД сообщают, что задержали якобы похищавшего людей "евромайдановца"
В Киеве была ликвидирована преступная группировка "экстремистского характера"
Об этом сообщается на сайте МВД.
Члены этой группировки якобы похитили 22-летнего парня в декабре прошлого года и требовали выкуп в размере 2 миллионов гривен.
По словам начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Станислава Рогозина, работники ведомства в настоящее время проверяют информацию о причастности около 1 тысячи человек к деятельности около 20 радикально настроенных группировок. Участники этих ОПГ подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, во время событий на улице Грушевского в столице.
Читайте такжеВ МВД заявляют о возможной вооруженной провокации с жертвой"Одна из таких преступных группировок на днях была ликвидирована. Ее члены два месяца назад захватили в заложники молодого парня", - отметил Станислав Рогозин.
По данным милиции, члены группировки также занимались торговлей оружием, а ее организатор был участником Евромайдана.
"Милиция проверяет информацию о том, что члены этого ОПГ поставляли оружие участникам акций на так называемом «евромайдане»", - сказано в сообщении.
В МВД также обнародовали видео задержания члена ОПГ, но без звукового сопровождения.