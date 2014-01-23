В ЕС призывают собрать внеочередное заседание Совбеза ООН по Украине
19:14, 23 января 2014Политика
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Европейская народная партия, фракция которой является крупнейшей в Европарламенте, призывает ЕС инициировать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине
В ЕС просят созвать Совет Безопасности ООН / ООН
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
"Прежде всего мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования семьям погибших", - сказано в сообщении.
Также ЕНП заявила, что армия должна отказаться принимать любое участие в подавлении митингов и призвала отвести с улиц "снайперов-убийц, Беркут и внутренние войска".
Читайте такжеВерховный комиссар ООН по правам человека призывает приостановить законы 16 январяКроме того, в партии считают, что "драконовские законы", принятые 16 января, не должны быть введены в действие, а те, кто их принимал, несут ответственность за смерти в Украине.
В конце заявления ЕНП обратилась к России с просьбой не вмешиваться в внутренние дела Украины.
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