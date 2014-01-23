В ЕС призывают собрать внеочередное заседание Совбеза ООН по Украине

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

"Прежде всего мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования семьям погибших", - сказано в сообщении.

Также ЕНП заявила, что армия должна отказаться принимать любое участие в подавлении митингов и призвала отвести с улиц "снайперов-убийц, Беркут и внутренние войска".

Читайте такжеВерховный комиссар ООН по правам человека призывает приостановить законы 16 январяКроме того, в партии считают, что "драконовские законы", принятые 16 января, не должны быть введены в действие, а те, кто их принимал, несут ответственность за смерти в Украине.

В конце заявления ЕНП обратилась к России с просьбой не вмешиваться в внутренние дела Украины.