Азаров не исключает увольнений в Кабмине в начале февраля

Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Мы подведем итоги года. Где-то в начале февраля будет очевидно, как сработали все отрасли. Посмотрим, какая была динамика, и сделаем выводы. Если динамика была позитивной, но мы не вышли на какие-то там показатели – это один вопрос. А если еще и динамики позитивной не было, а было барахтанье – тут нужно принимать кадровые решения», - заявил премьер.

Отвечая на вопрос, как он относится к возможности его отставки в начале февраля, Азаров сказал, что «абсолютно спокойно».

«Повторного рассмотрения резолюции недоверия правительству я не боюсь. Исполнительная власть должна чувствовать свою ответственность перед народом и парламентом – по Конституции, он имеет право заслушивать отчет и выражать недоверие», - сказал премьер.